الإعلام الأمني: الأخبار الكاذبة والملفقة هي الأعلى نسبة في إعلام داعش

2019/06/15 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعتبرت

خلية الإعلام الامني، السبت، أن الأخبار الكاذبة هي الأعلى نسبة في “اعلام داعش”.

وقالت

الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الأخبار الكاذبة والملفقة

هي الأعلى نسبة في اعلام داعش”، مؤكدة أنها “تواصل متابعة الأخبار اليومية

التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية”.

وأضافت

أنه “خلال الفترة من ٢٨ نيسان ولغاية ١٠ حزيران للعام الحالي ٢٠١٩ قد وجدت ٥٤

% من هذه الاخبار كاذبة”، مشيرة الى أن “النسبة المتبقية من الاخبار ليست

ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهميا”.

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