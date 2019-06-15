2019/06/15 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم السبت، سيرَ امتحان اللغة الانجليزية لمرحلة الثالث المتوسط بشكل انسيابي، وبمشاركة أكثر من ٧٠ ألف طالب وطالبة، مؤكدةً فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على مديرة مركز امتحاني في منطقة البلديات وبالقرب من دارها.

وأشارت

المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى أن غرفة العمليات الطارئة

المشكَّلة بديوان المحافظة لمراقبة سير الامتحانات تابعت بشكلٍ مباشرٍ وميدانيٍّ سير

الامتحانات مع مديريات تربية بغداد الستة.

وأوضحت

المحافظة “أن حادثة الاعتداء الذي جرى بحق مديرة مركز امتحاني في منطقة البلديات

– والتي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي – حدثت بعد نهاية الامتحانات وقرب دارها”،

مبينةً “أن المحافظ وجَّه بفتح تحقيقٍ عاجلٍ بالاعتداء، والتأكيد على توفير الحماية

الأمنية المشددة للمراكز الامتحانية ومدرائها والمراقبين”.

ولفتت

المحافظة إلى “التكثيف من أجهزة التشويش في المراكز

الامتحانية؛ لمنع حالات الغش، والكشف عنها، فضلًا عن تأمين استمرار التيار الكهربائي،

وتوفير الماء البارد للممتحنين، ونشر (٢٠) سيارة إسعاف لجانبي الكرخ والرصافة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

29

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تؤكد فتح تحقيق بحادثة اعتداء على مديرة مركز امتحاني في منطقة البلديات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تؤكد فتح تحقيق بحادثة اعتداء على مديرة مركز امتحاني في منطقة البلديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).