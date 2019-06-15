وزير التخطيط لـ”النور”: نحترم الحكومات المحلية ومستعدين للتعاون معها سواء في بغداد والبصرة ونينوى

2019/06/15 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

قال

وزير التخطيط نوري الدليمي خلال لقائه مع محافظ نينوى منصور المرعيد في ديوان المحافظة

” جئنا الى نينوى ومعنا المجتمع الدولي والأمين العام لمجلس الوزراء والكادر المتقدم

لوزارة التخطيط لنقف على طبيعة المشاريع في نينوى ولكي نعرف ماهي الامور التي يشعر

المواطن بالرضا”.

وأضاف الدليمي في تصريح خص به “النور

نيوز” نريد مشاريع يلمس المواطن ابن نينوى شيء ، مؤكداً عمل وزارته وضع خطط تختصر

بها الاليات المعقدة لإحالة المشاريع وتجاوز الاليات الطويلة والمعقدة، مطالباً البرلمان

بمساعدة وزارة التخطيط في هذا المجال”.

وأكد

الوزير على أهمية النهوض بمشاريع المستشفيات والجسور والمطار بشيراً إلى أنه بدون مطار

فان المدينة مقطوعة عن العالم اَي وفد حكومي او منظمة او دولي عليه ان يحط في مطار

اخر والقدوم للموصل عبر طريق طويل بينما يختصر مطار الموصل المسافة والوقت، كما

أنه بدون جسور حياة الناس معطلة وبدون مستشفيات صحة الناس سيئة”.

وتابع

” نريد مشاريع ترفع حالة الرضى لدى المواطن في نينوى ونحترم الحكومة المحلية ومستعدين

للتعاون معها في بغداد والبصرة والموصل جميع المحافظات مهمة “.

ووصل

وزير التخطيط نوري الدليمي على رأس وفد من الكادر المتقدم لوزارة التخطيط والأمين العام

لمجلس الوزراء حميد الغزي وعدد من ممثلي المنظمات للدولية الأممية وممثلة عن البنك

الدولي ، الى مدينة الموصل اليوم السبت

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