عمليات بغداد:رفع 370 كتلة كونكريتية في اسبوع

2019/06/15 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، رفع رفع 370 كتلة كونكريتية خلال الاسبوع الماضي.وذكر اعلام القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى، انه” يواصل الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد رفع الكتل الكونكريتية من العاصمة”.واضاف” إذ بلغ مجموع ما تم رفعه {370} كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي”.

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