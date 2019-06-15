عمليات بغداد تعلن حصيلة الكتل الكونكريتية المرفوعة خلال الاسبوع الماضي في العاصمة

2019/06/15 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

قيادة عمليات بغداد، السبت، رفع 370 كتلة كونكريتية من مختلف مناطق العاصمة الاسبوع

الماضي.

وقالت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الجهد الهندسي في

قيادة عمليات بغداد يواصل رفع الكتل الكونكريتية من العاصمة بغداد”.

واضافت

القيادة، أن “مجموع ما تم رفعه من كتل كونكريتية بلغ (370) كتلة خلال الأسبوع

الماضي”.

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