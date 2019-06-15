قوة من الحشد الشعبي ترفض العمل بالقرب من الامريكان وتنسحب من مواقعها القريبة من البو كمال

2019/06/15 | 19:38

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بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر في حكومة الانبار المحلية، السبت، بان قوة من الحشد الشعبي انسحبت من مواقعها بالقرب من منطقة ال...

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