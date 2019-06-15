2019/06/15 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC محافظ ذي قار يحيى الناصري، أحدث ملف استجوابه من قبل مجلس المحافظة شرخا سياسيا كبيرا، وأوصل المحافظة لمرحلة إرباك كبيرة، ولغاية الان ما زال بعض اعضاء المجلس والمحافظ يتبادلون الاتهامات فيما بينهم بهذا الصدد، خاصة مع غياب الناصري عن جلسة استجوابه.قبل خمسة ايام، حدد المجلس جلسة استجواب المحافظ، وبقى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استجواب محافظ ذي قار..



معركة بلا دليل المركز الخبري الوطني.

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