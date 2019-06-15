2019/06/15 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة الانبار، اليوم السبت، عن العثور على 4 عبوات ناسفة من مخلفات داعش في منزل بالرمادي.وقال المكتب الاعلامي للقيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قسم متفجرات الانبار، عثر في إحدى المنازل في مدينة الرمادي حي الشرطة،على 4 عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي”.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 4 عبوات ناسفة في الرمادي وكالة خطوة برس.

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