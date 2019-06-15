نائب يتهم جهات خارجية بحرائق الحنطة ويحذر من استهداف أبراج الطاقة

2019/06/15 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اتهم النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، السبت، بتورط جهات خارجية دولية بحرائق حقول الحنطة والشعير في عدد من محافظات البلاد، فيما حذر من قيام تلك الجهات باستهداف أبراج الطاقة الكهربائية وسايلوات الحنطة.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة ملزمة بالإسراع في حسم ملف وزارتي الداخلية والدفاع للحد من انتشار […]

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