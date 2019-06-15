2019/06/15 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الدفاع الايراني السابق العميد احمد وحيدي بان ايران قادرة من الناحية التقنية على تصنيع منظومة صاروخية للدفاع الجوي اقوى بمراحل من “اس 300” الروسية.وقال العميد وحيدي في حوار خاص “انه حينما كنا نريد شراء منظومة “اس 300” من روسيا، لم يزودنا الروس بها في ذلك الحين، وبناء عليه فقد امرنا قائد الثورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تؤكد قدرتها على تصنيع منظومة صاروخية اقوى من “اس 300” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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