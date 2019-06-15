تجربتي مع الفرسان الثلاثة في نقابة الصحفيين. بقلم أحمد صبري

2019/06/15 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ خطوتي الأولى في عالم الصحافة في العام 1976 في جريدة صوت الفلاح وجدت نفسي منخرطا في العمل النقابي في إحدى لجان النقابة.عام 1977 ومنذ ذلك التاريخ وأنا حاضر في...أكمل القراءة ←

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