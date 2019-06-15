حقوق الانسان تصدر بياناً بشأن مانشر عن أسماء لأسرى ومفقودين في الحرب العراقية الإيرانية

2019/06/15 | 19:50

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أبدى النائب عن تحالف البناء، قصي عباس، اليوم السبت، تخوفه من بروز "المعارضة السلبية" التي تهدف إلى اسقاط العملية السياسية، وإثارة الشارع، وتصعيد الوضع الأمني، حسب قوله.

وقال قصي عباس، في حديث لـ(بغداد ال

بغداد اليوم _ ديالى

كشف قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم السبت، عن "تحقيق" نتائج "مهمة" في ملاحقة شبكات الإتجار بالبشر في المحافظة، مما جعل قيادته "قريبة" من إنهاء هذه الشبكات.

وقال العبادي في حديث لـ(بغد

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، السبت، إلى إبعاد أمانة بغداد عن المحاصصة السياسية ، وايقاف التسقيط السياسي.

وقال الكعبي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "بعض الكتل السياسية تطالعنا بين الحين والآخر

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