خبير اسيوي: المقاومة انتقلت من الدفاع إلى الرد

2019/06/15 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونوه مهتدي إلى أن ترابط حلقات المقاومة أدى إلى وجود سلسلة قوية في مواجهة العدو، قائلاً، ان الكثيرين حاولوا فصل سوريا عن محور المقاومة لكن لم يتمكنوا، كما حاولوا فصل العراق لكنهم لم يتمكنوا ايضاً، حتى اليمن بالرغم من بعده من الناحية الجغرافية ويرزح تحت الحصار لكن لديه اتصال بمحور المقاومة.وأضاف، هناك ترابط واضح بين حلقات محور المقاومة، منذ أن وجدت اولى حلقات المقاومة كنا دائماً في حالة دفاع في سوريا والعراق وغيرها، لكن الاعداء اليوم باتوا ضعفاء لدرجة لم يعودوا يمتلكون الجرأة على الاعتداء، ومحور المقاومة بات قوياً لدرجة أنه يرد على اي اعتداء.وأوضح أن ما يخيف أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية والامارات تلك القضية اي قدرة رد المقاومة على الاعتداءات.وأضاف، في قطاع غزة كان الكيان الصهيوني يقوم بالاعتداء متى أراد لكن الوضع اليوم تغير.في الاعتداء الاخير للكيان الصهيوني والذي لم يستمر يومين طلب نتنياهو من مصر فوراً التوسط وقدم الكثير من التنازلات لأن قطاع غزة انتقل من الحالة الدفاعية وتمكن من ايجاد حالة من الهجوم امام العدو، و الحالة ذاتها تنطبق على لبنان.في ظل استمرار العداوان..عمليات الرد اليمنية في تصاعد.

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