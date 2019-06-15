ماني يغيب عن افتتاحية السنغال في أمم أفريقيا

2019/06/15 | 19:53

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أكد مدرب منتخب السنغال لكرة القدم أليو سيسيه أن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن مباراة بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا

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