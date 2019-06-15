2019/06/15 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يوجه بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص ازالة المخالفات القانونية لاستمرار عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس الامناء. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/15 | 19:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص ازالة المخالفات القانونية لاستمرار عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس الامناء.) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص ازالة المخالفات القانونية لاستمرار عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس الامناء.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).