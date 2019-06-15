2019/06/15 | 19:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افتتح وزير الشباب والرياضة احمد رياض عصر اليوم ملعب العزيزية الرياضي الذي يتسع لخمسة آلاف متفرج . وقال الوزير في كلمة الافتتاح ان :” الوزارة تعلن من خلال افتتاح هذا الملعب أنها مستمرة في إنشاء الملاعب الرياضية في جميع المحافظات” ،مبينا :” ان الوزارة تعلن اليوم عن إحالة ملعب قضاء الحي للتنفيذ وكذلك إكمال منح […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب العزيزية في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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