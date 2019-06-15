وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب العزيزية ‏في واسط

2019/06/15 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الشباب والرياضة احمد رياض عصر اليوم ملعب العزيزية الرياضي الذي ‏يتسع لخمسة آلاف متفرج .‏ وقال الوزير في كلمة الافتتاح ان :” الوزارة تعلن من خلال افتتاح هذا الملعب أنها ‏مستمرة في إنشاء الملاعب الرياضية في جميع المحافظات” ،مبينا :” ان الوزارة تعلن ‏اليوم عن إحالة ملعب قضاء الحي للتنفيذ وكذلك إكمال منح […]

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