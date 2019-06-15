2019/06/15 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زمن كثر فيه التهريج والتزييف واصبحت الكلمة الحق نادرة، اثبتت شبكة الإعلام العراقي في دورتها الرمضانية الأخيرة وما تلاها من خطة اعلامية، مصداقيتها وخطابها الوطني، فنقلت هموم المواطن وما يعانية، وصوت الوطن عاليا الى ارجاء المعمورة بمهنية وحرفنة وبصورة وكلمة عالية الوضوح والجودة، دون ان تتردد في نقل الحقيقة، فاستضافت وناقشت وطرحت، بانتظار الافادة من مجزها من قبل الجهات المعنية، ولعل مقترح الكاتب الكبير زيد الحلي لمجلس الوزراء أفضل مثال على ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة شبكة الإعلام العراقي تؤتي ثمارها وتؤكد مصداقية كلمتها وخطابها الوطني ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة شبكة الإعلام العراقي تؤتي ثمارها وتؤكد مصداقية كلمتها وخطابها الوطني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).