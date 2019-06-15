هندسة الحشد تشرع بحملة للحفاظ على المخزون المائي في البصرة

2019/06/15 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية حملة لاصلاح بعض التكسرات وأغلاق المنافذ المائية في ناحية الدير بمحافظة البصرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه.

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