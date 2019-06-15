عبدالخالق حسين - من وراء تفجير الناقلات النفطية في الخليج؟

2019/06/15 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين يبدو أن ضرب الناقلات النفطية في الخليج صار هدفاً سهلاً لاتخاذه مبرراً لإشعال الحروب في المنطقة.فقد تعرضت ناقلتان عملاقتان يوم الخميس 13 حزيران الجاري، إلى تفجيرات في مياه بحر عمان، إحداهما (ناقلة نرويجية) أوشكت على الغرق، وتم إنقاذ بحارتها من قبل البحرية الإيرانية.وقبل ذلك بأسابيع تعرضت أربع سفن راسية في ميناء الفجيرة الإيماراتية إلى تفجيرات أيضاً دون إصابات في الأرواح.وقد سارعت أمريكا ومعها ب......

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