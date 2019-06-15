مصطفى محمد غريب - ظهور الجيل الثالث للإرهاب بكل أشكاله!

2019/06/15 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب في البداية نُذَكر أننا لم نفوت أي فرصة سانحة إلا وناقشنا بقاء الإرهاب من عدمه بعدما أعلنت الحكومة العراقية عن هزيمة داعش العسكرية وتحرير الموصل والعديد من المناطق التي احتلها بسبب تهاون سياسة وعجرفة رئيس الوزراء الأسبق، وأكدنا بصريح العبارة أن القضاء على داعش لا يعني هزيمته عسكرياً وعدم وجوده في العراق لان الإرهاب أصبح شاملاً حتى في دول الجوار، ونوهنا أن الطريق الوحيد للانتصار يعتمد طرقاً عديدة م......

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