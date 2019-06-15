القبض على ثلاثة مخمورين أطلقوا النار على المارة في الشطرة

2019/06/15 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، السبت، القاء القبض على ثلاثة مخمورين أطلقوا النار على المارة في قضاء الشطرة.

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