2019/06/15 | 20:45

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عبد الصمد يهنئ الاسرة الصحفية بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيسها

رئيس كتلة دولة القانون النيابية يهنئ الاسرة الصحفية بالذكرى الخمسين

بعد المائة لتأسيسها بسم

الله الرحمن الرحيماتقدم اليكم يا ابناء الاسرة الصحفية العريقة بابهى عبارات التهنئة و

التبريك و انتم تحتفلون بعيد تأسيس الصحافة العراقية الخمسين بعد

المائة .ايها الصحفيون الاعزاء ..انكم اليوم تحملون اسمى رسالة و على عواتقكم مسؤولية ثقيلة مازاد في

ثقلها الارث الصحفي الكبير الذي تناقلتموه عن قادة الصحافة منذ

تأسيسها و المتمثل بالدفاع عن حقوق العراقيين و كرامتهم و نقل الكلمة

الصادقة و الصورة الناصعة و الحقيقة كما هي دون تشويه او تعديل .ايها الاعزاء ...ان بلدنا اليوم تتكالب عليه الاجندات و تخطط من اجل تفتيت وحدته و

تلاحمه قوى الشر و الارهاب و انتم سلاح العراق القوي الذي يرفد قواتنا

القتالية بالمدد و تحدونا الثقة بكم بتعزيز التلاحم الوطني و التكاتف

المجتمعي و التعايش السلمي و ان تكونوا مرآة المواطن الى المسؤول و

لا تأخذكم في مبادئكم الاعلامية اي تأثير سياسي او غيره .رحم الله شهداء الصحافة العراقية الحرة و تهنئتنا لكم ايها الصحفيون و

نبارك عيدكم د.



خلف عبد الصمد خلف رئيس كتلة دولة القانون النيابية ١٥/ حزيران/٢٠١٩

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