اعتقال ضابط اغتصب فتاة في كركوك

2019/06/15 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلن قائد المقر المتقدم، اليوم السبت، عن اعتقال ضابط ومتهم اخر بتهمة خطف واغتصاب مواطنة في كركوك.وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعدحربية، "اعتقال ضابط ومتهم بتهمة خطف واغتصاب مواطنة من مدينة كركوك وفق احكام المادة 396من قانون العقوبات".

واضاف حربية، انه "وبجهود مشتركة ومتابعة وعمل دؤوب تمكنت مفارز مديرية الشؤون الداخلية والامن ومديرية الامن الوطني في كركوك من القاء القبض على ضابط برتبة رائد ومنتسب اخر ارتكبوا جريمة خطف واغتصاب لمواطنة بمركبة حكومية في كركوك".

وتابع، ان "الضابط ويدعى (ع .أ.م)ومعه متهم اخر (م.ا.م) ارتكبوا جريمتهم وهم الان رهن التحقيق لكشف ملابسات الحادث وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل بما يرسخ فرض القانون ويعزز العمل الامني المشترك ويقف بوجه كل من تسول نفسه المساس بأمن المواطن وكرامته".

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