2019/06/15 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة النبأ للاخباراعلنت محافظة بغداد، اليوم السبت، عن سير امتحان اللغة الإنجليزية لمرحلة الثالث المتوسط بشكل انسيابي، وبمشاركة اكثر من ٧٠ الف طالب وطالبة، مؤكدة فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على مديرة مركز امتحاني في منطقة البلديات وبالقرب من دارها.

وأشارت المحافظة في بيان تلقته وكالة النبأ للاخبار، ان "غرفة العمليات الطارئة المشكلة بديوان المحافظة لمراقية سير الامتحانات، تابعت بشكل مباشر وميداني اجراء سير الامتحانات مع مديريات تربية بغداد الستة".

واضاف البيان، "بان حادثة الاعتداء الذي جرى على مديرة مركز امتحاني في منطقة البلديات والتي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حدثت بعد نهاية الامتحانات وقرب دارها"، مشددة على " فتح تحقيق عاجل بالاعتداء والتأكيد على توفير الحماية الأمنية المشددة للمراكز الامتحانية ومدرائها والمراقبين".

كما لفتت المحافظة الى "التكثيف من اجهزة التشويش في المراكز لمنع حالات الغش والكشف عنها فضلا عن تامين استمرار التيار الكهربائي وتوفير الماء البارد للممتحنين ونشر (٢٠) سيارة اسعاف لجانبي الكرخ والرصافة".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: امتحان اللغة الإنجليزية جرى بانسيابية تامة بمشاركة اكثر من ٧٠ الف طالب وطالبة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: امتحان اللغة الإنجليزية جرى بانسيابية تامة بمشاركة اكثر من ٧٠ الف طالب وطالبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).