2019/06/15 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mz2wn-SXPrY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج 168 - تقديم ندى لؤي 15-6-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج 168 - تقديم ندى لؤي 15-6-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).