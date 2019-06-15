وزير التربية وكالة يفتح تحقيقاً ازاء الاعتداء على مديرة مدرسة في بغداد

2019/06/15 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد استنكر وزير التربية وكالة قصي السهيل، السبت، ما حصل لمديرة مدرسة الشريعة التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية ووجه بفتح تحقيق عاجل لما حدث لها.وبين المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ذوي احدى الطالبات في المدرسة وبعد نهاية الامتحان قاموا بالاعتداء على مديرة المدرسة”.واضاف ان “المعتدين سيحاسبون على […]

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