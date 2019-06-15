ديو غنائي يجمع الجزائري موك صايب والمغربية سلمى رشيد

2019/06/15 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..فاجأت المطربة المغربية سلمى رشيد جمهورها العربي بإطلاق أحدث أغانيها المصورة “ma gazelle” والتي تعني بالعربية “غزالي”، أول ديو غنائي يجمعها مع المطرب الجزائري موك صايب.

الأغنية تقدم وصلة رومانسية بلمسات موسيقية تجمع بين البوب والراي، في أول تعاون ثنائي لسلمى تدخل به السوق الجزائرية، وتم تصوير الكليب في مدينة طنجة المغربية، من إخراج يونس الراقي، الذي استعان بمدير تصوير قادم من هوليوود، والأغنية من كلمات وألحان ياسر رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد.

وتحضر سلمى رشيد حاليا لمشروع أغنية جديدة باللهجة المصرية، بعد لفتها الأنظار مؤخرا بغنائها في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، كما تأتي بعد أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر كليباتها “قلبي بغاه”، والتي تم إصدارها بشكل فيلم تليفزيوني خاضت به أولى تجاربها التمثيلية.

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