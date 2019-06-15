الموارد المائية توافق على زراعة  الشلب في ميسان

2019/06/15 | 20:52

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية زراعة ميسان، السبت، عن موافقة وزارة الموارد المائية على زراعة الشلب في المحافظة هذا العام.

وقال مدير زراعة ميسان عبد الحسين الساعدي لـ(المستقلة) “أن محافظ ميسان علي دواي زار المديرية ليبلغهم حصول موافقة وزارة الموارد المائية على شمول المحافظة بزراعة الشلب هذا العام.

واوضح انه تم اقتراح زراعة ١٥ إلف دونم من هذا المحصول في المحافظة بعد توفير الحصة المائية لها، مشيراً إلى أن دواي ناقش جملة من المواضيع المهمة منها تعويض المتضررين جراء الفيضانات والسيول

ونوه الساعدي إلى مناقشة ومتابعة إجراءات انجاز الخطة التسويقية الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي.

وبين أن دواي وجه برفع الخطة المقترحة بأسرع وقت ومفاتحة وزارة الموارد المائية لتأمين الحصة المائية اللازمة لمحافظة ميسان لغرض المصادقة عليها من قبل اللجنة الزراعية العليا .

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