العراق .. هل سيتم استكمال الكابينة الوزارية بعد ادراجها على جدول أعمال البرلمان ؟

2019/06/15 | 20:54

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وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي في بيان له، إن "جدول أعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة لغاية نهاية الفصل التشريعي".

وكان مجلس النواب قد عقد، السبت، جلسته الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

يذكر ان مجلس النواب قرر اليوم السبت، رفع جلسته الى 22 حزيران الحالي.

انتهى .



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