بالصور: وفاة شرطي مرور في البصرة بسبب الحر

2019/06/15 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة -

كلمة

افاد مصدر أمني، يوم السبت،

بوفاة منتسب في المرور بسبب الحر الشديد بمحافظة البصرة جنوب

العراق.

وقال المصدر، بحسب مواقع خبرية، ان

"المنتسب في مرور البصرة (محمد عوني الحمداني) لقي مصرعه أثناء

تأديته الواجب في مفرزة مرور سفوان بسبب درجة حرارة الجو".

واضاف، ان "المنتسب تم نقله الى

المستشفى قبل الوفاة، لكن الكوادر الطبية لم تستطع انقاذه".

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