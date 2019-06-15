شرطة ذي قار: القبض على ثلاثة مخمورين أطلقوا النار على المارة

2019/06/15 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، القاء القبض على ثلاثة مخمورين أطلقوا النار على المارة في قضاء الشطرة.

وذكرت المديرية في بيان

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