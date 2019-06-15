2019/06/15 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

أكد مدير قسم الخدمات في العتبة الحسينية نافع جاسم، اليوم السبت، في حديث خص به "العهد نيوز" عن أعادة تأهيل سوق العرب التراثي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية لـ"العهد نيوز": أعادة تأهيل سوق العرب التراثي في كربلاء"صور") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية لـ"العهد نيوز": أعادة تأهيل سوق العرب التراثي في كربلاء"صور") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).