الدفاع المدني تعلن إخماد حريق داخل مخازن للمناديل الورقية في نينوى

2019/06/15 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن

إخماد حريق داخل مخازن للمناديل الورقية في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دفاع مدني نينوى وبمساندة الحشد الشعبي تمكنوا من إخماد حريق التهم مخازن للمناديل الورقية في منطقة كوكجلي على طريق اربيل ”.

وأضافت أن “سبب الحادث تماس كهربائي

وسوء الخزن العشوائي”.

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