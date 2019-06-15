السهيل يستنكر الاعتداء على مديرة احدى المدارس ويوجه بفتح تحقيق

2019/06/15 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر وزير التربية وكالة قصي السهيل ،اليوم السبت، ما تعرضت له مديرة مدرسة الشريعة التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية ، موجها بفتح تحقيق عاجل لما حدث لها .

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