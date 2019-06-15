مجلس صلاح الدين يستنكر زيارة عبد المهدي “المفاجئة” ويطالبه بأخرى

2019/06/15 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر مجلس صلاح الدين، السبت، الزيارة “المفاجئة” التي قام بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى المحافظة دون الوقوف على احتياجاتها، داعياً عبد المهدي إلى تخصيص زيارة أخرى إلى المحافظة.

وقال رئيس المجلس في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “المحافظة تؤكد وقوفها مع قضية ضحايا سبايكر وحقهم المشروع في تخليد ذكراهم إلى جانب أخوانهم الشهداء في جميع المحافظات التي احتلتها عصابات الغدر والشر داعش”.

وأضاف، أن “زيارة عبد المهدي المفاجئة وتخصيصها لشهداء حادثة سبايكر ولدت موجة من عدم الرضا بين أهالي المحافظة الذين كانوا يتطلعون لما هو أكثر من خلال هذه الزيارة برغم تأكيدهم على علو مكانة ضحايا سبايكر وحقهم في إحياء ذكراهم”.

وأشار إلى أن “المحافظة تمر بوضع اقتصادي متهاو لا سيما بعد الحرائق المتتالية لحقول الحنطة والشعير فضلاً عن عجلة الاعمار المتوقفة بسبب قلة التخصيصات المالية”، مضيفاً أن “الحكومة مطالبة بوقفة جادة لاكرام الاحياء كما تسعى لاكرام الشهداء الذين يستحقون منا كل عرفان وتقدير”.

ودعا الكريم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى “تخصيص زيارة أخرى لمحافظة صلاح الدين والوقوف على اهم احتياجاتها كونها عانت وما زالت تعاني من آثار الإرهاب”، مؤكداً أن “المحافظة ما زالت تتعرض لخروق أمنية ويجب على الحكومة أن تسعى لتأمينها بشكل جدي”.

وختم الكريم بيانه بدعوة مجلس الوزراء “لعقد جلسته المقبلة في محافظة صلاح الدين للوقوف على احتياجات المحافظة التي تضررت بناها التحتية بشكل كبير ابان احتلالها من قبل عصابات داعش الاجرامية”، لافتاً إلى أن “شهداء المحافظة الذين قضوا دفاعا عن مدنهم وبلدهم يستحقون التخليد والتكريم”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادب عبد المهدي أعلن، صباح اليوم السبت، أن الأخير أجرى زيارة لموقع مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين في الذكرى الخامسة لوقوعها.

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