التجارة تكشف حقيقة حريق “سايلو الحبوب” في نينوى

2019/06/15 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نفت وزارة التجارة، اليوم السبت، تعرض سايلو الحبوب في بازوايا محافظة نينوى الى حريق.وقالت الوزارة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “احدى الوكالات الاخبارية تداولت خبراً مفاده نشوب حريق في سايلو الحبوب في بازوايا بمحافظة نينوى”.وبحسب البيان اكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب نعيم محسن جبر “بان […]

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