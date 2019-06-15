2019/06/15 | 21:16

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نواب البصرة يدعون لعقد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة لمناقشة وحل مشاكلها

دعا نواب محافظة البصرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى عقد اجتماع

مجلس الوزراء في المحافظة لمناقشة وحل مشاكلها وفق سقف زمني محدد

.وشدد النواب على اهمية اعطاء التخصيصات المالية التي بذمة الحكومة

الاتحادية وصرف التخصيصات المالية لمستشفى الطفل والمستشفيات التخصصية

في البصرة, فضلا عن معالجة التلوث البيئي وتنفيذ المشاريع الخدمية

المتوقفة بالقرار 347 لسنة 2015.



كما طالبوا باكمال الموافقات

الإدارية من وزارة التخطيط لاستحداث نواحي واقضية في البصرة.

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