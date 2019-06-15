2019/06/15 | 21:16

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موسوي لقرقاش: "البقرة الحلوب" لا تستطيع التشكيك بمصداقية مسؤولي إيران

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على التصريحات الأخيرة

لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بخصوص وزير

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.وقال موسوي أمس الجمعة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر":

"أولئك الذين يفتقدون إلى المصداقية والشرعية وحتى الاستقلال، وأولئك

الذين يعتمد وجودهم كليا على شراء الأمن من الغربيين (الذين يرونهم

فقط كـ "بقرة للحلب") ليسوا في موقف يسمح لهم بالتشكيك في مصداقية

مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية".

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