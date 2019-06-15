امانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية عن ثلاثة مواقع جنوبي بغداد

2019/06/15 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن ثلاثة مواقع جنوبي بغداد .واوضحت الامانة في بيان ” ان ملاكات بلدية الدورة قامت برفع لكتل الكونكريتية من محيط المركز الصحي في حي الجمعية ومدرسة العقيدة في الحي ذاته بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين/فرع 318 ” ، مشيرة الى ان عملية رفع […]

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