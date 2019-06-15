مجلس محافظة صلاح الدين يستنكر الزيارة المفاجئة التي قام بها عبد المهدي دون الوقوف على احتياجاتها

2019/06/15 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر مجلس محافظة صلاح الدين الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للمحافظة دون الوقوف على احتياجاتها .واكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم في بيان ” ان المحافظة تؤكد وقوفها مع قضية ضحايا سبايكر وحقهم المشروع في تخليد ذكراهم ، الى جانب اخوانهم الشهداء في جميع المحافظات التي […]

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