نائبة تقترح استحداث مدن تضم مجمعات سكنية قرب العاصمة ومراكز المحافظات

2019/06/15 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت النائبة اقبال عبد الحسين استحداث مدن لبناء مجمعات سكنية حديثة مجهزة بافضل الخدمات قرب العاصمة ومراكز المحافظات،مثلما موجود في دول الجوار والعالم.وقالت عبد الحسين في بيان ” ان دولا عربية مثل الاردن او لبنان وحتى دول عالمية مثل فرنسا او غيرها، بنت مدنا حديثة مجاورة لعواصمها واستطاعت تشييد المباني السكنية الحديثة فيها، لتكون […]

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