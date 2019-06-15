محافظ كركوك يصدر بيانا بخصوص قيام ضابط بخطف واغتصاب مواطنة من المحافظة

2019/06/15 | 21:23

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بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظة كركوك راكان الجبوري، السبت، بضرورة الإسراع في اكمال التحقيق بخصوص جريمة خطف واغتصاب موا...





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