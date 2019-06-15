وزير التربية يوجه بفتح تحقيق حول الاعتداء على مديرة مدرسة في بغداد

2019/06/15 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الوزارة في بيان لها ، إن "وزير التربية وكالة قصي السهيل استنكر لما حصل لمديرة مدرسة الشريعة التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية ووجه بفتح تحقيق عاجل لما حدث لمديرة المدرسة".

وأضافت أن "اهالي احدى الطالبات في مدرسة الشريعة وبعد نهاية الامتحان تم الاعتداء على مديرة المدرسة من قبل ذوي الطالب بحجة عدم اجابة الطالبة"، مضيفة أن "الطالبة وذويه سيحاسبون على تصرفاتهم ضمن القانون العراقي وقانون حماية المعلمين الذي شرع في وقت سابق".

انتهى .ا.ع

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