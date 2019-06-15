2019/06/15 | 21:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني بعد اتهام لندن #طهران باستهداف ناقلتي النفط في بحر #عمان) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني بعد اتهام لندن #طهران باستهداف ناقلتي النفط في بحر #عمان
عاجل | الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني بعد
اتهام لندن #طهران باستهداف ناقلتي النفط في بحر #عمان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني بعد اتهام لندن #طهران باستهداف ناقلتي النفط في بحر #عمان) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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