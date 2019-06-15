2019/06/15 | 21:25

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عاجل | الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني بعد اتهام لندن #طهران باستهداف ناقلتي النفط في بحر #عمان

عاجل | الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني بعد

اتهام لندن #طهران باستهداف ناقلتي النفط في بحر #عمان

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