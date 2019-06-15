2019/06/15 | 21:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اليمن: مصدر عسكري يمني: استهداف تجمع لقوات التحالف السعودي بصاروخ زلزال-1 في نجران السعودية أوقع قتلى وجرحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/15 | 21:26.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن: مصدر عسكري يمني: استهداف تجمع لقوات التحالف السعودي بصاروخ زلزال-1 في نجران السعودية أوقع قتلى وجرحى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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