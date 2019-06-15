2019/06/15 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على موقف بلاده المتناغم مع موقف اميركا حول استهداف ناقلتي نفط ببحر عمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/15 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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