نجم ليفربول يغيب عن مباراة بلاده في كأس إفريقيا

2019/06/15 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال لكرة القدم، أن المهاجم ساديو مانيه، سيغيب بسبب الإيقاف عن مباراة بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في بطولة كأس أمم إفريقيا “مصر 2019”.وتفتتح السنغال الباحثة عن لقبها الأول في المسابقة القارية (حلت وصيفة في 2002)، مشوارها ضد تنزانيا في الـ23 من يونيو الجاري في القاهرة، لكن نجم […]

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