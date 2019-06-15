2019/06/15 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس استنكر مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، زيارة أسماها بـ”المفاجئة” لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى موقع جريمة سبايكر، لافتا إلى إهمال الأخير ملفات أخرى مهمة في المحافظة.وقال المجلس في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “يستنكر الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي دون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس صلاح الدين يستنكر زيارة “مفاجئة” لعبد المهدي إلى موقع جريمة سبايكر وكالة خطوة برس.

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