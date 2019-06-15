2019/06/15 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ المكتب الإعلامي للحزب الإسلامي العراقي ، الأسرة الصحفية ، بالذكرى 50 بعد المائة لعيد الصحافة العراقية ، ذكرى صدور أول جريدة عراقية تحمل اسم ( الزوراء ) في الخامس عشر من حزيران عام 1869 .

وقال المكتب الإعلامي للحزب في تهنئته : إن عيد الصحافة العراقية مناسبة وطنية عزيزة ، كونها تبين سجل مفاخرها ، وتوضح حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها الصحفيون في معركتنا المصيرية ضد الارهاب الغاشم .

كما ودعا الجهات المسؤولة كافة لايلاء هذا القطاع المهم والحيوي المزيد من الرعاية والدعم ، عبر اسنادهم بالتشريعات الداعمة ، ومنحهم حقوقهم التي تتناسب مع مكانتهم ، ولا سيما ذوي الشهداء منهم ، تقديرا لدورهم الكبير في الدفاع عن عراقنا الحبيب .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الإسلامي يهنئ الأسرة الصحفية العراقية بعيدها ويؤكد ان تضحياتها كانت نبراس معركتنا المصيرية ضد الارهاب) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الإسلامي يهنئ الأسرة الصحفية العراقية بعيدها ويؤكد ان تضحياتها كانت نبراس معركتنا المصيرية ضد الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).