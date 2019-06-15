2019/06/15 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة، مساء الجمعة، حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان في المحافظة بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وتأسيس الحشد الشعبي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة نظم، مساء امس، حملة للتبرع بالدم لمرضى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي ينظم حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينظم حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينظم حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).